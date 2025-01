Die krasse Body-Transformation von GNTM-Girl Lisa Del Piero

Lisa Del Piero (28) belegte 2014 bei Germany's Next Topmodel den zwölften Platz. Nach der Castingshow verschlug es die zierliche Beauty aber nicht auf die internationalen Laufstege, sondern in die Fitness-Branche. Die damals 17-Jährige tauschte in kürzester Zeit ihre sehr schlanken Modelmaße gegen einen durchtrainierten, kurvigen Body. Auch zehn Jahre nach GNTM ist die Influencerin ihrem Hobby treu geblieben und versorgt ihre Fans regelmäßig mit ihrem Fitness-Content. Promiflash hat Lisas krasse Transformation für euch zusammengefasst. Alles Infos dazu gibt es im Video!

