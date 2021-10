Lisa Del Piero (25) hat genug! Seit Monaten muss sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit fiesen Nachrichten im Netz auseinandersetzten: Ihre Follower glauben, sie habe ihren Po beim Schönheitschirurgen vergrößern lassen. In einem offiziellen Statement wehrt sich die Influencerin jetzt gegen ihre Hater. Sie erklärt in einer Instagram-Story, dass sie sich keinem Brazilian Butt Lift unterzogen habe: "Ich habe mir aber meine Hipdips – also die Lücken hier an den Seiten – minimal auffüllen lassen".

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de