Schon wieder ein Nacktfoto-Skandal in Hollywood! Nach Jennifer Lawrence (26), Emma Watson (27) und Amanda Seyfried (31) erwischte es nun auch Teenie-Star Miley Cyrus (24). Fiese Hacker sollen ihre Nackt-Pics aus der Sauna gestohlen und ins Netz gestellt haben. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin Stefanie Giesinger (20) ist das total unverständlich: "Ich weiß gar nicht, wieso Menschen das auf ihrem Handy haben." Gegenüber Promiflash verriet sie trotzdem, wie sie mit so einer Situation umgehen würde: "Wenn mir sowas passieren würde, dann würde ich versuchen, ganz cool damit umzugehen. Hey, wir sind alle nackt auf die Welt gekommen und das ist total okay. Man muss versuchen, kein Drama draus zu machen."



