Deshalb geht Miley Cyrus nicht mit dem neuen Album auf Tour

Miley Cyrus (32) hat ihre Fans mit der Veröffentlichung ihres neunten Studioalbums "Something Beautiful" begeistert, doch diejenigen, die auf eine dazugehörige Tournee gehofft hatten, werden enttäuscht. Die Sängerin erklärte im Gespräch mit "Good Morning America", dass sie keine Pläne habe, die neue Musik auf die Bühne zu bringen. Der Grund sei vor allem ihre Gesundheit und das Streben nach Stabilität. Miley, die während ihrer "Bangerz Tour" 2014 weltweit 80 Konzerte gab, sagte dazu: "Ich habe die körperliche Fähigkeit und die Möglichkeit, auf Tour zu gehen. Ich wünschte, ich hätte den Wunsch, aber das ist nicht der Fall."

Trotz des Verzichts auf eine Tour liebt Miley die Musik weiterhin leidenschaftlich. Ihr neues Album, das Ende Mai erschien, schaffte es in den deutschen Charts auf Platz vier und sorgt international für Aufsehen. In Österreich erreichte es sogar die Spitzenposition. Doch für die Künstlerin geht es nicht nur um Ruhm und Erfolg: Sie stellt klar, dass ihr geistiges Wohlbefinden absolute Priorität hat. "So viele tausend Menschen schreien dich voller Dopamin an, und dann stürzt du am Ende der Show total ab", erklärte sie ihre Bedenken. Die Erfahrungen ihrer letzten großen Tour, der "Bangerz Tour" von 2014, haben sie zu dieser Entscheidung bewogen.

Bereits vor einem Monat hatte Miley im Podcast "Every Single Album" offen über ihre bewegte Vergangenheit gesprochen und dabei vor allem ihre damaligen Drogenprobleme thematisiert. Besonders kurios: Um die teuren Ausgaben für ihren Konsum zu verbergen, deklarierte sie diese Kosten einfach als Vintage-Kleidung gegenüber ihrer Buchhalterin. "Ich habe behauptet, ein 15.000-Dollar-T-Shirt von John Lennon (✝40) gekauft zu haben", gestand die Künstlerin in der Sendung. Die US-Amerikanerin betonte damals auch, wie sehr sie sich über ihre eigene Entwicklung freut: "Ich bin so froh, dass ich diese Phase meines Lebens überlebt habe."

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025

Getty Images Miley Cyrus, Juli 2025

Getty Images Miley Cyrus, Oktober 2014