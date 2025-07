Schon mal gesehen? In diesem Kleid heiratete Charli XCX

Wenn die Promidamen dieser Welt heiraten, ist die Mode einer Designerin nach wie vor so gefragt wie keine andere. Vivienne Westwood (✝81) begeisterte zu ihrer Zeit mit ihren cleanen und klassischen Brautkleidern. Auch Charli XCX (32) entschied sich, in einem dieser bekannten Modelle ihren besonderen Tag zu feiern. Das Nova-Cora-Kleid besticht durch seinen typischen schulterfreien Schnitt und den drapierten Satinstoff über einer taillierten Corsage. Charli entschied sich für eine kurze Variante: Ihr Kleid endete vorne kurz über dem Knie und hinten im Vokuhila-Schnitt an ihren Waden. Dazu kombinierte die Sängerin klassische weiße Kitten-Heels.

Tatsächlich ist die "Boom Clap"-Interpretin nicht die einzige berühmte Musikerin, die in diesem Jahr genau in dem Vivienne-Westwood-Klassiker zum Altar schritt. Auch Demi Lovato (32) heiratete vergangenen Mai in einem sehr ähnlichen Kleid. Der ehemalige Disney-Star wählte jedoch eine bodenlange Version. Bereits bei Demis Hochzeit fiel aufmerksamen Fans auf, das Brautkleid schon mal an einer Dame des ähnlichen Dunstkreises gesehen zu haben: Auch Miley Cyrus (32) trat im Jahr 2018 in diesem Kleid vor den Altar! Bilder davon liegen unter anderem Daily Mail vor. Der Hannah Montana-Star entschied sich bei ihrer Hochzeit mit Ex Liam Hemsworth (35) aber für einen elfenbeinfarbenen Ton, während Demi und Charli beide in Reinweiß heirateten.

Mit der Nachricht, dass Charli und George Daniel (35), der Drummer der Band The 1975, bereits vor den Traualtar getreten sind, überraschten sie ihre Fans. Die beiden sind zwar seit Mai 2022 offiziell ein Paar und seit November 2023 verlobt, dass sie ihr Vorhaben nun in die Tat umsetzen, hielten sie aber privat. Umso mehr freuten sich die Fans, als am Samstag, dem 19. Juli, die Hochzeitsfotos der beiden im Netz auftauchten. Einzelheiten der Feierlichkeiten sowie wo und wann genau die beiden vor den Traualtar getreten sind, sind noch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

TikTok / charlixcx Charli XCX in ihrem Hochzeitskleid

Anzeige Anzeige

Getty Images Demi Lovato im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX im Juni 2025

Anzeige