Tish Cyrus wurde auf Mileys Geburtstag aus Versehen high

Tish Cyrus (58) gibt eine aufregende Geschichte aus ihrer Vergangenheit preis. Zu Gast in Harry Jowseys (28) Podcast "Boyfriend Material" erinnerte sie sich an eine Geburtstagsparty ihrer Tochter Miley (32) in Malibu, bei der sie versehentlich high wurde. "Ich habe da ein paar Brownies gegessen. Zwei Stunden später drehte sich alles und ich war völlig durcheinander." Sie habe der "Flowers"-Interpretin daraufhin gesagt, dass sie krank sei und sofort in die Notaufnahme müsse. Miley konnte darüber nur lachen, war allerdings erstaunt, wie viel ihre Mutter von den besonderen Brownies gegessen hatte.

Heute nimmt Tish keine Drogen mehr und hat sich auch vom Alkoholkonsum verabschiedet. Einst hatte Marihuana allerdings einen großen Stellenwert im Leben der Managerin. Sie benannte sogar ihren gemeinsamen Podcast mit Tochter Brandi Cyrus (38) "Sorry, We're Stoned". Im Oktober 2024 änderte sich dies aber. "Jeder weiß, dass ich es liebe, Gras zu rauchen. Weed war mein Markenzeichen. Aber ich habe jetzt seit fünf Monaten nicht mehr gekifft. Deshalb haben wir jetzt einen neuen Namen", verriet die Ex-Frau von Billy Ray Cyrus (63) in einem Instagram-Video. Seitdem heißt ihr Format "Sorry, We're Cyrus".

Dass Tish heute so unbeschwert eine Anekdote über Miley erzählen kann, liegt daran, dass der große Familienstreit endlich beseitigt werden konnte. Die 32-Jährige gab kürzlich im "Reclaiming with Monica Lewinsky"-Podcast einen Einblick in ihren Heilungsprozess: "Ich habe gesehen, was passiert, wenn man die Dinge nicht aufräumt, während sie passieren. Sie stapeln sich, und dann sagt man plötzlich: 'Oh mein Gott, es ist zehn Jahre her, und das ist ein Chaos, von dem ich kaum weiß, wie ich es angehen soll.' Das ist wie emotionales Horten."

Getty Images Tish und Miley Cyrus im Februar 2019

Getty Images Tish Cyrus, Miley Cyrus und Brandi Cyrus bei den Grammy Awards 2024

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025