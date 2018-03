Was für ein absolutes Hammer-Comeback! Nach acht Jahren ist Prison Break endlich wieder zurück – und die Fans restlos begeistert. Doch was macht eigentlich den Zauber der Serie rund um die Brüder Lincoln Burrows (Dominic Purcell, 47) und Michael Scofield (Wentworth Miller, 44) aus? Gegenüber Promiflash lüftete Dominic nun das große Erfolgsgeheimnis der Show: "Mal von den Intrigen, der Spannung, der Action, dem ganzen Drama und all dem Zeug abgesehen: Es ist wie ein Comic! Deswegen kann man sich auch die Freiheit nehmen, es schön dramatisch zu machen. Es ist eine Show, die Spaß macht. Es ist wie ein Superheldenfilm, nur ohne Capes.”



