Typveränderung: Dominic Purcell trägt plötzlich Vollbart

Dominic Purcell (54) ist kaum wiederzuerkennen! Auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man den sonst eher glatt-rasierten Dominic plötzlich mit einem grauen Vollbart. Der Bart verleiht dem Schauspieler einen ganz neuen Look. Auch in Sachen Style ist der Stiefvater von Miley Cyrus (31) ungewohnt entspannt unterwegs: Der normalerweise in Jeans und sportlichem T-Shirt gestylte Schauspieler trägt ein legeres Outfit aus Jogginghose und einem Oversized-Shirt.

Ob Dominics kleine Typveränderung eventuell mit einer neuen Rolle zu tun haben könnte? Der 54-Jährige ist bekannt durch seine Rolle des Lincoln Burrows in der beliebten Fox-Serie "Prison Break". Hier spielt er den Bruder und Gefängnisinsassen von Hauptfigur Michael Scofield (gespielt von Wentworth Miller, 52). Für die Rolle, die er in fünf Staffeln der Serie spielte, bekam Dominic 2007 den "AACTA"-Award. Der Award ehrte ihn mit dem internationalen Preis für den besten Schauspieler.

Neben seiner Schauspielkarriere läuft es auch in Dominics Liebesleben gut. Vergangenes Jahr heiratete der Schauspieler Tish Cyrus (57). Beide feierten die Hochzeit in einer romantischen Zeremonie, nachdem die Scheidung von Tish von ihrem Ex-Mann Billy Ray (63) nach 28 Jahren Ehe abgeschlossen war. Auch Miley Cyrus war zu der Hochzeit ihrer Mutter vor Ort, im Gegensatz zu ihren Geschwistern Noah (24) und Braison (30), die nicht zur Hochzeit erschienen, wodurch die Spekulationen über einen Streit zwischen ihnen angeheizt worden sind.

Getty Images Wentworth Miller und Dominic Purcell in San Diego im Jahr 2016

Instagram / dominicpurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

