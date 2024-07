Liebes-Posting: So happy macht Dominic seine Tish Cyrus!

Tish Cyrus Purcell (57) ließ ihre Fans auf Instagram staunen, als sie einen Schnappschuss von einem Strandtag mit ihrem Mann Dominic Purcell (54) postete. Dabei trug sie ein weißes Crop-Top – dazu kombinierte sie diverse Halsketten, eine weiße Baseballkappe und eine Sonnenbrille. Lässig trug sie ihr Handtuch in der Hand, während der "Prison Break"-Star neben ihr stand und ein großes Surfbrett hielt. Die Kommentare der Fans waren voll mit Lob für ihr jugendliches Aussehen und die auffällige Ähnlichkeit mit Tochter Miley (31).

Unter dem Post schwärmen die Fans von Tishs jugendlichem Aussehen. Einer schrieb: "Ich dachte, das wäre Miley." Ein anderer User fügte hinzu: "Du siehst genauso aus wie Miley! Wunderschön." Auch die Beziehung zu dem Schauspieler wurde von den Fans gefeiert. "Tish, du und Dominic seid einfach so süß zusammen", schwärmte ein Follower. Ein weiterer Kommentar lautete: "Tish sieht so glücklich aus wie nie zuvor." Tatsächlich hat Tish mehrmals betont, wie glücklich sie mit Dominic sei – und das merkt ihre Community offenbar.

Die Hochzeit von Tish wurde von ihrer Tochter Miley sowie ihren anderen Kindern Trace und Brandi besucht. Noah und Braison schienen jedoch abwesend zu sein, was Gerüchte über ein Zerwürfnis zwischen Tish und ihrer jüngsten Tochter aufkommen ließ. Trotzdem zeigt Tish kontinuierlich Unterstützung für Noah (24), zuletzt durch den stolzen Post auf Social Media, in dem sie Noahs neuen Vertrag bei IMG Models feierte. Die Ehe mit Dominic und die liebevolle Unterstützung ihrer Kinder scheinen die Blondine derzeit sehr glücklich zu machen.

Während Tish überglücklich mit ihrem neuen Partner ist, sieht es bei ihrem Ex-Mann Billy Ray Cyrus (62) eher weniger rosig aus. Er steckt mitten in einer bitteren Scheidung mit Firerose. Die beiden liefern sich bereits einen erbitterten Rosenkrieg, bei dem schwere Vorwürfe hin- und herfliegen. Firerose warf Billy vor, sie missbraucht zu haben, was der Country-Sänger vehement bestritt. In den Gerichtsdokumenten, die People einsehen konnte, behauptete Billy Ray stattdessen, dass er selbst das Opfer von körperlichem, verbalem und emotionalem Missbrauch durch Firerose war.

Die Situation eskalierte weiter, als Billy Ray in den Gerichtspapieren einräumte, er sei im Mai 2024 tatsächlich frustriert und wütend gewesen, betonte jedoch, dass er der eigentlich Missbrauchte sei. Sein Manager unterstützte diese Aussage in einer eidesstattlichen Erklärung. Zudem beschuldigte Firerose ihren Ex, ein Marihuana-Problem zu haben, was ihn "unberechenbar und sprunghaft" gemacht haben soll. Billy Ray, der eine einstweilige Verfügung gegen seine Ex beantragt hatte, versuchte, sich gegen diese schweren Vorwürfe zu verteidigen. Während also Tish Freude und Glück erlebt, macht Billy Ray eine schwierige Phase durch.

Getty Images Tish Cyrus und Miley Cyrus bei den Grammys 2024

Getty Images Noah Cyrus und ihre Mutter Tish Cyrus

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

