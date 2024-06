Reunion: Neue Serie mit Wentworth Miller und Dominic Purcell

Dominic Purcell (54) und Wentworth Miller (52) werden viele wohl besser unter ihren Seriennamen Lincoln Burrows und Michael Scofield kennen. In der Rolle der Halbgeschwister standen die beiden bereits für die Erfolgsserie "Prison Break", deren Ausstrahlung im Jahr 2006 startete, vor der Kamera. In "Snatchback" werden die einstigen Serienbrüder nun wieder vereint sein! Als Produzentin mit von der Partie ist auch Dominics Ehefrau Tish Cyrus (57). Die Blondine schwärmte in der Serienankündigung von Variety, der Autor habe "eine emotionsgeladene Welt geschaffen, in der Dominic Purcell und Wentworth Miller wieder zusammenkommen".

Es könnte sein, dass die neue Serie den Geschmack vieler "Prison Break"-Fans treffen wird – die Story verspricht eine Menge Action. Dieses Mal ist es zwar nicht die Aufgabe der inzwischen 54- und 52-jährigen Männer, aus Gefängnissen auszubrechen – dafür befreien sie aber als Mitglieder eines Agenten-Teams Geiseln auf der ganzen Welt. Dominic selbst teilte den Beitrag des Magazins auf Social Media und informierte so die Fans über das gemeinsame TV-Comeback. Die Instagram-Follower des Schauspielers sind begeistert! "Ich freue mich so auf das Duo", kommentierte ein User den Beitrag. Ein anderer schwärmte: "Die beiden sind wirklich TV-Seelenverwandte."

Dass die zwei Hotties noch einmal zusammen im Fernsehen zu sehen sein werden, scheint für viele eine Überraschung zu sein. Vor allem, da Wentworth bereits im Jahr 2020 sein offizielles "Prison Break"-Aus verkündete. Drei Jahre zuvor war er für das Revival noch einmal in seine Rolle als Knastausbrecher geschlüpft. Viele Liebhaber der Serie hatten danach auch noch auf eine sechste Staffel gehofft. In einem Instagram-Post verdeutlichte der gebürtige Brite damals aber seinen Entschluss: "Ich will einfach keine heterosexuellen Charaktere mehr spielen. Ihre Geschichten wurden bereits (immer und immer wieder) erzählt."

