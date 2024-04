Wegen Noah? Tish Cyrus und Dominic gehen zur Eheberatung

Tish Cyrus (56) und Dominic Purcell (54) suchen sich Hilfe! Die Mutter von Miley Cyrus (31) und der "Prison Break"-Star hatten sich im August des vergangenen Jahres das Jawort gegeben. Doch in ihrer Ehe läuft nicht alles rund – zuletzt machten sogar Gerüchte die Runde, dass Tishs Tochter Noah Cyrus (24) mit Dominic angebandelt haben soll, bevor ihre Mutter ihn ihr ausgespannt habe. Seitdem sind die beiden Frauen angeblich zerstritten. Wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly berichtet, soll das frisch verheiratete Paar seine Probleme nun aber in Angriff nehmen: "Sie arbeiten an ihrer Kommunikation und haben eine Therapie gemacht."

Das anhaltende Familiendrama soll sich stark auf die Ehe der beiden Schauspieler ausgewirkt haben. "Es hat sie voneinander weggetrieben und sie werden Zeit brauchen, um zu heilen", ist sich eine weitere Quelle sicher. Bereits zuvor hatte Tish zugegeben, dass es "definitiv Probleme" in ihrer Beziehung gibt. Damals behauptete die Talentmanagerin jedoch, dass ihre nicht kompatiblen Sternzeichen und ihre damit verbundenen unterschiedlichen Charaktereigenschaften Schuld an der Misere seien: Sie nehme die Dinge einfach "zu persönlich", während ihr Mann "sehr unverblümt" sei.

Angeblich soll Tish die Beziehung zu ihrer Tochter aber retten wollen, wie ein Informant bereits in einem früheren Interview mit Us Weekly erklärte: "Sie hofft, das Drama hinter sich lassen zu können." Ob Noah sich auf eine Versöhnung einlassen würde, ist jedoch fraglich, denn die Musikerin soll noch immer verärgert über Tishs "Verrat und die Tatsache, dass Miley sich auf die Seite ihrer Mutter gestellt hat" sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dominic Purcell, 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Cyrus und Tish Cyrus, 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Tish und Dominic gehen wegen der Fehde mit Noah zur Eheberatung? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, ich denke, das hat andere Gründe... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de