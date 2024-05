Blutüberstromt: Dominic Purcell hatte einen Unfall am Set

Autsch, am Set von Dominic Purcells (54) neuem Film kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall! Der australische Schauspieler veröffentlicht ein mittlerweile wieder gelöschtes Selfie auf seinem Instagram-Profil, auf dem er sein blutüberströmtes Gesicht zeigt. Dazu erklärt er: "Nein, das ist kein Make-up. Wenn eine Eisenstange dein Gesicht zerschlägt und dir den Schädel zertrümmert, lässt du es richten und machst weiter." Was am Set in Marokko genau passiert ist, verrät er allerdings nicht. Der Mann von Miley Cyrus (31)' Mutter Tish Cyrus (56) fügt jedoch hinzu: "Mein Stuntman Johnny kam zu mir gerannt und sagte: 'Das sieht nicht gut aus. Deine Nase ist zertrümmert und ich kann deinen Schädel sehen.'"

Welche Verletzungen sich Dominic genau zugezogen hat, erklärt er ebenfalls nicht. Doch der Darsteller verdeutlicht, wie ernst die Lage war. "Der Punkt ist – ich war mir sicher, dass ich eine Hirnblutung erleiden würde, ohnmächtig werden und dann sterben würde. Irgendwie fand ich es amüsant, dass mein Ende in der Wüste sein würde – ohne ein Krankenhaus in der Nähe, während ich das tat, was ich am meisten liebe", schreibt er auf der Social-Media-Plattform.

Aber nicht nur Dominics beruflicher Alltag war zuletzt ziemlich turbulent – auch in seinem Privatleben war es zuletzt sehr stürmisch. Angeblich soll es in der Cyrus-Familie zu einigen Spannungen gekommen sein. Der Grund: Laut mehreren Insidern soll Dominic zuerst mit Tishs jüngster Tochter Noah Cyrus (24) angebandelt haben, bevor der Schauspieler das Familienoberhaupt datete. "Noah und Dominic hatten eine Art Freundschaft-plus-Beziehung, allerdings unregelmäßig. Sie beendeten dies und dann begann Tish etwas mit ihm. Tish wusste, dass er zuvor etwas mit Noah hatte", berichtete ein Informant gegenüber People.

