Da hat das Feuer wohl gelodert! Goldie Hawn (71) und Kurt Russell (66) gelten schon seit 34 Jahren als das absolute Hollywood-Traumpaar. An das erste Date kann sich der Schauspieler aber immer noch ganz genau erinnern. Denn nachdem die beiden sich 1984 am Set zu "Swing Shift" kennenlernten, feierten sie nach Drehschluss gemeinsam in einem Club. Dort wurden die Filmstars dann von ihren Gefühlen übermannt: "Danach haben wir uns ein Haus angeguckt, das Goldie kaufen wollte. Dafür mussten wir einbrechen. Und natürlich wurden wir gerade in dem Moment von der Polizei erwischt, als wir Sex hatten. Sie meinten, wir sollen uns ein Hotelzimmer nehmen – das haben wir dann auch getan! Das war unser 1. Date", erinnert er sich aktuell in einem Fox-Interview.



