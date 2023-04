Wegen Enkeln: Kriselt es bei Goldie Hawn und Kurt Russell?

Gibt es etwa Ärger im Paradies? Goldie Hawn (77) und Kurt Russell (72) zählen zu den Traumpaaren Hollywoods. Kennengelernt haben sich die beiden schon 1966 – gefunkt hat es aber erst siebzehn Jahre später. Inzwischen sind die zwei seit über 40 Jahren zusammen, ohne je geheiratet zu haben. Gemeinsam haben sie drei Kinder und sieben Enkel – und deswegen soll es jetzt zwischen Goldie und Kurt kriseln…

Wie Bild berichtet, sollen die Enkel alle in direkter Nachbarschaft wohnen und ihre Oma am liebsten täglich besuchen. Deshalb veranstaltet die Schauspielerin wohl mehrmals in der Woche Poolpartys, Pizza- oder Kinoabende. Auch auf Reisen nach Mexiko oder Hawaii soll sie ihre "kleine Bande" schon eingeladen haben. Das Problem: Kurt fühlt sich deshalb angeblich vernachlässigt und soll einem Freund gestanden haben: "Goldie und ich sehen uns nur, wenn die Enkel zum Schwimmen kommen." Er habe lange mitgespielt, vermisse jedoch die Ruhe und Zweisamkeit zu Hause, berichtete sein Kumpel.

Trotz ihrer 40-jährigen Beziehung haben die Schauspieler nie geheiratet. "Damals wurden wir ständig gefragt: 'Wann werdet ihr heiraten? Warum seid ihr nicht verheiratet?'", erzählte der "Vanilla Sky"-Darsteller in einem Interview mit Variety. "Warum interessiert das irgendjemanden?", fragt er sich. Auch Kurt und Goldies Kindern sei es immer egal gewesen, ob die beiden verheiratet sind oder nicht.

