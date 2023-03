Kurt Russell und Goldie Hawn: 40 Jahre glücklich ohne Ehe

Sie ließen sich nicht stressen! Goldie Hawn (77) und Kurt Russell (71) gelten als eines der Traumpaare Hollywoods. Die beiden lernten sich 1966 am Set des Disney-Films "The One and Only, Genuine, Original Family Band" kennen. Erst einige Zeit später, im Jahr 1983, funkte es zwischen den beiden. Seitdem sind 40 Jahre vergangen. Verheiratet sind die zwei nicht – auch wenn Goldie und Kurt oft danach gefragt wurden!

"Damals wurden wir ständig gefragt: 'Wann werdet ihr heiraten? Warum seid ihr nicht verheiratet?'", erzählt der 71-Jährige im Interview mit Variety und fügt hinzu: "Warum interessiert das irgendjemanden?" Das Langzeit-Paar habe daraufhin seine Kinder gefragt, ob ihnen die Eheschließung der beiden wichtig wäre. "Es war ihnen egal. Uns war es auch egal", erklärt Kurt weiter. Die Schauspieler haben einen gemeinsamen Sohn sowie jeweils Sprösslinge aus früheren Beziehungen – am bekanntesten davon ist Kate Hudson (43). Sie steht ihrem Stiefvater sehr nahe...

Vor einigen Jahren postete Kate anlässlich des Geburtstags von Kurt eine Aufnahme auf Instagram, auf der die gesamte Familie abgebildet ist. Dazu verfasste die "Bride Wars"-Darstellerin liebevolle Zeilen: "Ich frage mich oft, wie anders unser Leben gewesen wäre, wenn er nie auf der Bildfläche aufgetaucht wäre. Wie anders ich wäre", formulierte die 41-Jährige ihre Dankbarkeit. Kurt habe sie immer unterstützt, aufgebaut und dazu motiviert, ihr Bestes zu geben. "Ich liebe diesen Mann so sehr", so die Dreifachmama.

Getty Images Kurt Russel und Goldie Hawn im April 2017

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im November 2017

Instagram / katehudson Kurt Russell, Goldie Hawn mit Kate und Oliver Hudson und zwei weiteren Kindern

