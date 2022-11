"Strahlendes Licht": Kate Hudson widmet Mama Liebeserklärung

Kate Hudson (43) findet rührende Worte für Goldie Hawn (77)! Sie und ihre Mutter stehen sich extrem nah und unterstützen sich in allen Lebenslagen: So war Goldie zum Beispiel auch bei der Geburt ihrer drei Kinder dabei. Die Schauspielerin ist auch ganz vernarrt in ihre Enkel und greift ihrer Tochter bei der Erziehung unter die Arme. Zu Goldies Geburtstag machte Kate ihr nun eine Liebeserklärung.

"Ich frage mich, ob Gott wusste, was in den Sternen ausgeheckt worden war, um dieses strahlende Licht zu erschaffen? Ich habe das Gefühl, dass es kein Zufall war, dass sie diese überirdische Lebenslust und diesen fröhlichen Geist hat", schrieb sie unter eine Reihe von glücklichen Bildern mit ihrer Mutter auf Instagram. Goldie sei eine unfassbar starke Frau, der keine Challenge zu schwierig ist. "Sie hat in den schwierigsten Momenten durchgehalten und akzeptiert nie ein Nein als Antwort. Das Leben meiner Mutter ist eine Schatztruhe voller Weisheit und ich fühle mich zutiefst geehrt, dass ich sie so gut kenne", schwärmte die "Deepwater Horizon"-Darstellerin.

Außerdem sei der Hollywoodstar die beste Mutter und Großmutter, die man sich wünschen könne. "Happy Birthday, Mama. Du bist mein Ein und Alles", schloss Kate. Das Geburtstagskind zeigte sich sichtlich gerührt: "Deine Nachricht hat mich zu Tränen gerührt. Deine schönen Worte sind in meine Seele eingedrungen, die ich für immer und ewig in mir tragen werde. Ich liebe dich von ganzem Herzen", kommentierte Goldie unter den Bildern.

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Mutter Goldie Hawn, Schauspieler

Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson im November 2022

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Mutter Goldie Hawn, September 2022

