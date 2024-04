Goldie Hawn gratuliert Kate Hudson liebevoll zum Geburtstag

Kate Hudson (45) feierte gestern ihren 45. Geburtstag. Ihre Mama Goldie Hawn (78) widmete der Schauspielerin zur Feier des Tages eine schöne Erinnerung und rührende Worte. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 74-Jährige ein älteres Foto, auf dem sich die beiden Damen in jüngeren Jahren umarmen. Zu den herzlichen Glückwünschen fügt Goldie hinzu: "Unter all den Dingen, die du in deinem Leben bereits erreicht hast – eine tolle Mutter, großartige Tänzerin, Oscar-nominierte Schauspielerin und jetzt eine fantastische Sängerin – vergessen wir nicht, dass du der schnellste Läufer in der High School und in ganz LA warst! So lauf weiter, Süße. Du bist ein Rennpferd." Mit einem "Ich liebe dich" schließt sie ihren herzlichen Beitrag ab.

Das Geburtstagskind scheint von dieser niedlichen Überraschung ganz begeistert zu sein. Sie kommentiert: "Haha! Mama, du bist die Beste! Schnell sein ist immer noch meine Lieblingsleistung. Fang mich, wenn du kannst!" Und auch die Fans sind von dem hübschen Erinnerungsstück der beiden beeindruckt: "Happy Birthday. Bestes Mutter-Tochter-Team", schreibt ein User. Ein weiterer fügt Goldies Worten noch hinzu, dass Kate zu alledem auch noch das "Tommy Hilfiger Supermodel" war.

Ein ebenso schönes Foto teilte Kate erst vor Kurzem mit ihrer Tochter Rani auf Instagram. "Der bisherige Frühling mit meinem Küken!", beschrieb die "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Berühmtheit die veröffentlichte Bilderreihe. Auf einem Schnappschuss schauen sie und ihre Kleine mit bunter Gesichtsbemalung in die Kamera und ziehen eine freche Schnute.

