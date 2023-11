So niedlich gratuliert Kate Hudson ihrer Mama Goldie Hawn

Kate Hudson (44) denkt an diesem Tag an ihre berühmte Mama Goldie Hawn (78)! Die beiden Schauspielerinnen sind nicht bloß privat ein großartiges Mutter-Tochter-Gespann. Auch auf dem roten Teppich zeigen sich die beiden immer wieder gemeinsam und geben in den sozialen Medien ganz private Einblicke. Sogar bei der Geburt ihrer drei Kinder konnte Kate auf ihre Mama zählen. Zu ihrem 78. Geburtstag widmet Kate Goldie nun einen niedlichen Beitrag!

"Eine Frau, die leicht zu feiern ist!", beginnt die Beauty ihren Post auf Instagram. Dabei wünsche sie ihrer "wunderschönen und inspirierenden" Mutter den fröhlichsten Geburtstag. "Wir lieben dich ganz doll", fügt Kate noch hinzu. Sie teilt zudem einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Clips und Fotos, die schöne Erinnerungen mit Goldie festhalten.

Aber auch einige Promis schließen sich den Glückwünschen an, darunter Leslie Mann (51), Octavia Spencer (51) und Rachel Zoe (52)! Letztere kommentiert unter dem Beitrag: "Die magischste Königin der Liebe und Freude. Alles Gute, Goldie!"

Getty Images Kate Hudson im Oktober 2022 in Madrid

Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson, 2021

Getty Images Goldie Hawn und Kurt Russel, 2017

