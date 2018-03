Der Trailer zu Fifty Shades of Grey gehört zu den am meisten geklickten aller Zeiten. Doch es gibt eine bestimmte Version, die dem einen oder anderen bisher womöglich noch unbekannt war. Antonio und Andrea Toscano haben es sich auf ihrem YouTube-Channel Toscanco Bricks zur Aufgabe gemacht, erfolgreiche Trailer oder Filmszenen nachzustellen – und das mit Lego-Figuren. Christian Grey und Anastasia Steele hatten auch schon das Glück, dank den beiden, in neuem Glanz zu erstrahlen. Der Clip erschien erstmals 2015 und erobert gerade wieder das Netz. Inzwischen haben sich über fünf Millionen Menschen das Werk der Toscanos angeguckt. Kein Wunder: Die detailgetreue Nachahmung ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch faszinierend.



