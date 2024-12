Diese zehn Promidamen waren für "Shades of Grey" im Gespräch

Die Schauspielerin Dakota Johnson (35) setzte sich gegen zehn andere Kandidatinnen durch, um die Rolle der Anastasia Steele in der Verfilmung von Fifty Shades of Grey zu ergattern. In dem Film, der für seinen gewagten Inhalt und die Darstellung von BDSM bekannt ist, spielte sie an der Seite von Jamie Dornan (42), der Christian Grey verkörperte. Die Entscheidung für Dakota fiel nach einem intensiven Casting-Prozess, bei dem viele bekannte Gesichter Hollywoods vorgesprochen hatten oder vorgesprochen haben sollen. Imogen Poots (35), Alicia Vikander (36), Mila Kunis (41) und sogar Emma Watson (34) waren im Gespräch für die Rolle. Doch Emma wiegelte damals gleich ab, da sie das Buch und auch das Skript nicht gelesen habe und daher auch nicht für die Rolle vorsprach. Auch Elizabeth Olsen (35) sah man als potenzielle Darstellerin. Doch die Schauspielerin lehnte ebenfalls sofort ab.

Einige der Schauspielerinnen, die für die Rolle in Betracht gezogen wurden, äußerten sich später zu ihren Erfahrungen während des Castings. So erklärte Lucy Hale (35), damals bekannt aus Pretty Little Liars, dem Magazin People im Jahr 2020, dass sie sich unwohl beim Vorsprechen gefühlt hätte. "Bei manchen Dingen war ich einfach so beschämt, sie laut vorlesen zu müssen. Aber dies war eines der Dinge, die man entweder mit Herzblut oder sich lächerlich macht." Weiterhin sagte sie: "Ich habs einfach nicht auf den Punkt bringen können. Und das war auch gut so." So erging es auch Chloe Bridges (32). Sie erklärte damals der Cosmopolitan: "Ich sehe in ein paar Monaten meine Großeltern zu Weihnachten. Ich kann das einfach nicht tun. Es waren drei Seiten voller detaillierter S*xkapaden. Das ging für mich nicht."

Ebenfalls im Rennen soll Felicity Jones (41) gewesen sein. Sie war jedoch mit 30 Jahren schon zu alt, um eine 21-jährige Studentin zu spielen. Auch Emilia Clarke (38) soll auf der Liste der begehrten Darstellerinnen gewesen sein. Doch sie lehnte ebenfalls ab. Schon bei ihrer Rolle als Daenerys in Game of Thrones sei sie nackt gewesen und habe sich einfach nicht wohl gefühlt. "Ich spiele die Rolle aufgrund des zugrundeliegenden Charakters und nicht, damit jemand meine T*tten bewundern kann." Die absolute Favoritin der Autorin E. L. James (61) soll Schauspielerin Shailene Woodley (33) gewesen sein. Doch diese arbeitete zu der Zeit an dem Film "Divergent" und konnte es daher mit ihrem Terminkalender nicht vereinbaren. Die Fans der Trilogie sind jedoch mit Dakota vollkommen zufrieden und können sich wohl keine andere Schauspielerin mehr in der Rolle vorstellen. Die Chemie zwischen ihr und Jamie stimmte einfach.

Anna (Dakota Johnson) in "Fifty Shades of Grey"

ActionPress "Fifty Shades of Grey 3"-Filmplakat

