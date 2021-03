Wow, diese Neuigkeit dürfte ordentlich Vorfreude bei den Shades of Grey-Fans schüren! Die britische Autorin E. L. James (58) begeisterte mit ihren bisherigen Geschichten um den reichen Unternehmer Christian Grey und seine Liebste Anastasia Steele unzählige Fans auf der ganzen Welt: Doch nicht nur die erotischen Romane, sondern auch die Filme mit Dakota Johnson (31) und Jamie Dornan (38) in den Hauptrollen sind daraufhin zu einem weltweiten Phänomen avanciert. Die Geschichte ist aber noch längst nicht auserzählt: Jetzt steht das Veröffentlichungsdatum für das nächste "Shades of Grey"-Buch fest!

Auf ihrer offiziellen Internetseite eljamesauthor.com gab die Schriftstellerin jetzt den offiziellen Release-Termin bekannt: Demnach erscheint das Buch namens "Freed: Fifty Shades Freed As Told By Christian" schon am 1. Juni 2021 auf englischer Sprache. Der Roman greift die Handlung aus dem finalen Buch der "Shades of Grey"-Trilogie erneut auf – diesmal jedoch aus Christians Sicht. Ein Datum für die Veröffentlichung in Deutschland steht allerdings noch nicht fest.

In einer kurzen Mitteilung ließ Erika – wie die Autorin mit vollem Vornamen heißt – auch einen ersten Blick auf den Inhalt erahnen. "Diese Geschichte war eine Herzensangelegenheit", betonte die Bestseller-Autorin und berichtete von ihrer Arbeit: "In 'Freed' konnte ich einige Aspekte [von Christians] Leben erforschen, die wir in der ursprünglichen Trilogie nur flüchtig gesehen haben."

E. L. James in Paris

Jamie Dornan und Dakota Johnson

Jamie Dornan in "Fifty Shades of Grey – Befreite Lust"

