Pietro Lombardi (24) besuchte am Wochenende mit seinen Kumpels einen Fast-Food-Laden und ließ seine Fans via Snapchat daran teilhaben: "So, wir sind jetzt hier bei Burger King. Ihr wisst ja für die Ernährung und den Körper ist es sehr, sehr wichtig", veräppelte er seine Follower. Die Jungs bestellten im Anzug und mit schnieker Fliege ihr Essen. Tja, der 24-jährige Sänger kann eben auch im Sakko begeistern!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de