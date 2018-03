Mit diesem Coming-out haben die Fans von Jayde Pierce wohl nicht gerechnet. Die Mama von Baby Ayla drehte für ihre YouTube-Community ein Frage-Antwort-Video. Bei dieser Gelegenheit wollten die User von der 21-Jährigen wissen, ob sie eifersüchtig in ihrer Beziehung sei und, ob es sie stören würde, wenn ihr Freund Michael einer anderen Frau schreiben würde. Ihre Reaktion darauf hielt eine kleine Überraschung bereit. "Was könnte es für einen Grund geben, einer anderen Frau zu schreiben, wenn es sich nicht um Arbeit handelt? Da gibt es absolut keinen. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin der Typ Frau, der sagt: 'Ey, guck dir diese Frau an, wie heiß ist sie?!' Aber ich glaube, das ist so, weil ich bisexuell bin", verriet die Visagistin in ihrem Clip.



