Damit haben die GZSZ-Fans bestimmt nicht gerechnet: Zwischen Anni (Linda Marlen Runge, 31) und Jasmin (Janina Uhse, 27) funkt es diesen Sommer wieder! "Ich liebe sie noch! Ich dachte, das wäre vorbei, aber die Gefühle waren nie weg", sagt Jasmin ganz verknallt im neuen GZSZ-Trailer. Eigentlich steht die Designerin vor einem großen Schritt: Sie hat einen Job in New York ergattert. Bleibt sie für Anni vielleicht doch in Berlin? Das klärt sich bald! Mehr Infos zu GZSZ bekommt ihr hier auf RTL.de.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de