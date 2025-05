GZSZ-Neuland: Jo Gerners Prozess wird auf YouTube übertragen

Ein spektakulärer Prozess beschäftigt derzeit die Fans der Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" – aber nicht, wie gewohnt, auf dem Fernsehbildschirm. Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro (64), gerät in seiner Rolle in einen erbitterten Streit mit Maximilian Knabe, einer Figur des Streamers HandOfBlood (32). Der Konflikt dreht sich laut Filmstarts um die Location "Spandauer Bock", die Jo Gerner verpachtet hat und in der Beschwerden wegen Ruhestörung durch den E-Sport-Verein Eintracht Spandau aufkamen. Da eine Mahnung unbeachtet blieb, landet die Auseinandersetzung prompt vor Gericht. In einer Überraschung für die Zuschauer wird das Verfahren jedoch nicht in einer regulären GZSZ-Folge gezeigt, sondern auf YouTube veröffentlicht.

Das 19-minütige Video hat es dabei in sich: In einer Gerichtsverhandlung à la Barbara Salesch (75) wird der Fall zwischen Gerner und Knabe verhandelt, mit Dragqueen Aria Addams (27) in der Rolle der ikonischen Richterin. Knabe, dessen Figur sich weigert, die Location mit seinen Anhängern zu räumen, wird von TikTok-Star Herr Anwalt (40) vertreten, der zur Verteidigung prominente Zeugen wie Deutschrapper Marvin Game aufbietet. Gleichzeitig beschuldigt Jo Gerner die eingefleischten Anhänger des Vereins, die Räumlichkeiten für zwielichtige und illegale Aktivitäten zu nutzen. Die ungewöhnliche Art, den Handlungsstrang über eine Plattform wie YouTube zu präsentieren, sorgt bereits für Gesprächsstoff unter den Fans der Serie.

Wolfgang Bahro, seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter der Serie, hat bereits mehrfach gezeigt, dass er in seinen Rollen viel Tiefgang und Emotion einbringt. Erst vor Kurzem erzählte er, dass bestimmte Szenen seiner Figur ihn an eigene persönliche Erfahrungen erinnern. Dieses Engagement, das er sowohl in ernsten als auch in kuriosen Handlungssträngen zeigt, macht ihn zu einem Publikumsliebling. Wie der Prozess nun ausgegangen ist, können Fans auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Eintracht Spandau verfolgen.

Instagram / einspandau Strammer HandOfBlood als seine Figur Präsident Knabe bei "GZSZ"

ActionPress Wolfgang Bahro, Schauspieler

