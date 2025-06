Janina Uhse kocht als Mutter anders als vor der Geburt

Janina Uhse (35), bekannt aus der Erfolgsserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat neben ihrer Karriere als Schauspielerin auch einen Namen als Food-Influencerin gemacht. In einem Interview mit VIP erzählt sie, dass sich ihr Umgang mit Essen seit der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2022 stark verändert hat. Janina betonte: "Ich achte jetzt noch bewusster darauf, was auf den Teller kommt. Natürlich soll es lecker sein, aber auch ausgewogen und nährstoffreich." Dabei steht für sie jedoch nicht nur die gesunde Ernährung im Fokus, sondern auch die Freude am gemeinsamen Kochen und Essen. "Es darf auch mal chaotisch werden. Hauptsache, es ist mit Liebe gemacht", erklärte die Schauspielerin.

Besonders wichtig ist Janina, dass ihr Sohn bereits in jungen Jahren eine Liebe zu Essen und dessen Zubereitung entwickelt. An ihrem Familientisch stehen oft einfache, aber geschmackvolle Gerichte wie Pasta mit Tomaten-Knoblauch-Soße auf dem Plan, die sowohl Groß als auch Klein Freude bereiten. Auch ihre Erfahrungen und Inspirationen aus der Kindheit spielen eine Rolle: Typische norddeutsche Gerichte wie "Rübenschmaus" erinnern sie an die Zeit mit ihrer Familie und wecken warme Erinnerungen. "Allein der Duft bringt mich direkt zurück an unseren Familientisch", erzählte sie. Als Mutter möchte sie diese Momente nun an die nächste Generation weitergeben.

Abgesehen von der Mutterrolle bleibt Janina weiter leidenschaftlich kreativ in der Küche. Reisen, spontane Eingebungen und ihre Kindheitserinnerungen beeinflussen die Entwicklung ihrer Rezepte. Sie teilt ihre Ideen auf Instagram, wo sie von über 800.000 Menschen verfolgt wird. Dort zeigt sich auch ihre Liebe zur Gemeinschaft: Essen steht für Janina immer im Zeichen von Familie und guter Gesellschaft. Sei es ein sommerlicher Salat oder ein ausgefallenes Dessert wie ihr eigens kreierter "Bonboom-Taco" – bei Janina kommt alles mit viel Herzblut auf den Tisch.

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Schauspielerin

Instagram / janinauhse Janina Uhse im Oktober 2022

