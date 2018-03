Hat Sarah Nowak (26) da etwa was ausgeplaudert? Sie und ihr Liebster Dominic Harrison (25) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und haben jetzt auch ihre Fangemeinde an der schönen Neuigkeit teilhaben lassen. In einem neuen YouTube-Video auf ihrem Channel zeigt Sarah sogar ihr kleines Bäuchlein! Doch nicht nur das: Es scheint, als habe die im knapp fünften Monat schwangere Ex-Bachelor-Kandidatin auch schon das Geschlecht des Kindes verraten. Vor lauter Vorfreude rutschen ihr nämlich folgende Worte heraus: "....Und wenn wir dann am Ende dann einfach unsere... unser Kind im Arm haben!" Ob Sarah da von ihrer Tochter spricht?



