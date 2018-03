Jetzt geht sie so richtig in die Vollen! Die zweite Folge von Die Bachelorette steht vor der Tür und Rosenkavalierin Jessica Paszka (27) will es ganz genau wissen. Bei einem Gruppen-Date ganz unter dem Motto Fifty Shades of Grey plant sie heißen Sex-Talk mit ihren Kandidaten. Das verriet sie auf der offiziellen Facebook-Seite der Show. Ob sie mit so viel Erotik ihre beiden Vorgängerinnen Alisa Persch (29) und Anna Hofbauer (29) in den Schatten stellt?



