Glück in allen Lebenslagen – Schlagerstar Kerstin Ott (35) hat derzeit keinen Grund zur Beschwerde. Mit ihrem Sommerhit "Die immer lacht" stellte die Schlagersängerin vor Kurzem einen wahren YouTube-Rekord auf. Privat steht jetzt erst mal die Hochzeit mit ihrer Liebsten Karolina an. Gegenüber Promiflash verriet Kerstin bei der Schlagernacht in Berlin schon erste Details: "Im August ist es so weit. Wir sind schon ganz voller Vorfreude. Es wird ein kleiner Kreis." Kerstin Otts aktuelles Video zum Hit "Herzbewohner" könnt ihr euch hier auf dem YouTube-Kanal von Ich find Schlager toll! ansehen.



