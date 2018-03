Die Fassungslosigkeit ist in seiner Videobotschaft deutlich zu hören. Gerard Butler (47) wendete sich nur kurz, nachdem die Nachricht von Michael Nyqvists (†56) Tod bekannt geworden war, mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit: "Er war jemand, der so unglaublich viel Talent hatte und verspielt wie ein Kind war. Vor allem war er unfassbar bescheiden, warm und hatte dieses Funkeln in seinen Augen. Man sah, wie er sich seine Integrität bewahrt hatte und so viel Spaß hatte, weil er einfach liebte, was er tat. Es bricht mir das Herz." Gemeinsam mit Gary Oldman (59) standen Gerard und Michael im vergangenen Jahr vor der Kamera. Ihr Film "Hunter Killer" kommt im November 2017 in die Kinos.



