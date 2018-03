Ein Traumpaar, wie es im Buche steht! Am 24. Juni kam das erste gemeinsame Kind von Rosie Huntington-Whiteley (30) und Jason Statham (49) zur Welt. Der kleine Jack Oscar ist allerdings kein Blitz-Baby. Das Model und der Actionstar verliebten sich nämlich schon vor ganzen sieben Jahren ineinander. Bis zur Verlobung 2016 ließ sich das Hollywood-Couple dann entspannte fünf Jahre Zeit. 2015 ließ Rosie durchblicken, wie wichtig der 49-Jährige für sie ist. In einem Interview mit dem Self Magazin sagte sie: "Er ist mein bester Freund. Er bringt mich zum Lachen. Es fühlt sich für mich fast so an, als hätte ich vorher nie einen richtigen Freund gehabt."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de