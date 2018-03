Trinkt sie tatsächlich während der Schwangerschaft Alkohol? Sarah Nowak (26) ist im fünften Monat schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Auf YouTube, Instagram und Co. gewährt die werdende Mama momentan zahlreiche Einblicke in ihren Schwanger-Alltag. Sie teilt ihr Glück mit der ganzen Welt – doch einige Follower können es einfach nicht lassen und müssen ihren Senf dazugeben. Nur weil die 26-Jährige auf einem Foto einen Cocktail in der Hand hält, behaupten sie: Sarah trinkt trotz Baby im Bauch! "Warum sollte ich Alkohol trinken, bitte Leute. Ich bin keine 15 mehr", klärte sie jetzt bei YouTube auf.



