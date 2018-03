Muss man sich etwa Sorgen um Brooklyn Beckham (18) machen? Bei der Serpentine Gallery Summer Party legte der Promi-Spross jetzt einen besonders merkwürdigen Auftritt hin. Die Hände verkrampft in die hoch geschnittenen Jackentaschen vergraben und ein genervter Blick – so unentspannt posierte der 18-Jährige jetzt vor den Fotografen. Komisch, denn eigentlich müsste er vor Stolz nur so platzen. Erst vor wenigen Tagen brachte Brooklyn nämlich sein erstes eigenes Buch auf den Markt – ein Fotoband mit seinen schönsten Aufnahmen. Ob ihn der Medienrummel um seine Person schon jetzt überfordert?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de