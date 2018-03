Was hören Bushidos (38) Kinder eigentlich für Musik? Der Rapper ist für seine harten Texte und lauten Beats bekannt. Im Interview mit Promiflash hat Bushido verraten, was bei seinen Kids zu Hause so läuft: "Das Problem ist, die haben gerade so eine Justin Bieber-Phase und dann erwische ich meine Tochter, wie sie vor’m Fernseher tanzt und so was alles. Die hören sehr gerne Musik, die singen jetzt auch schon mit." Aber Tochter Aaliyah ist gerade mal vier Jahre alt. Da kann sich ja noch einiges ändern.



