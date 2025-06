Sein Stiefvater ist Bushido: Montry behielt es für sich

In der aktuellen Folge des Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" haben die beiden Podcast-Hosts einen ganz besonderen Überraschungsgast. Montry Anantapongse, Anna-Marias (43) ältester Sohn aus ihrer Beziehung mit Tänzer Pravit Anantapongse, spricht das erste Mal öffentlich darüber, wie es für ihn war, plötzlich einen berühmten Rapper als Stiefvater zu haben. Dabei gesteht er: "Also ich bin jetzt nicht zu den Leuten gegangen: 'Ey yo, mein Stiefpapa ist berühmt'." Auch seine Mutter erinnert sich daran, dass Montry als Kind gegenüber seinen Mitschülern nicht darüber sprechen wollte: "Du hast immer Nein gesagt oder gar nicht geantwortet, [wenn dich jemand nach Bushido (46) gefragt hat]."

Er habe sich nie damit profilieren wollen, dass seine Mutter mit einem der größten deutschen Rapper zusammen ist. "Es gibt Menschen, die damit hausieren gehen. Ich habe das eigentlich nie erwähnt", erzählt Montry. Er habe sich niemals dafür geschämt, sondern wollte einfach seine Ruhe haben. Seine besten Freunde wussten irgendwann Bescheid – mit ihnen sei er aber auch heute, 14 Jahre später, noch eng befreundet. Als Anna-Maria und Anis Ferchichi, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, sich kennenlernten, war Montry noch ziemlich klein und lebte bei seiner Mama. Anis habe die enge Mutter-Sohn-Beziehung von Anfang an respektiert: "Anis hat sich nicht in unsere Beziehung eingemischt. Er wollte auch keinen Ersatzvater spielen, weil du hast auch einen Papa. Und den hat Anis dann ja auch kennengelernt. Und du und ich haben einfach weiterhin das gemacht, was wir eben so gemacht haben."

Als Montry zehn Jahre alt war, schlossen Anna-Maria und Anis den Bund der Ehe. Der Familienzuwachs ließ dann auch nicht mehr lange auf sich warten. Noch im selben Jahr machte die Geburt von Aaliyah ihn das erste Mal zum großen Bruder. Es folgten die Zwillinge Laila und Djibrail, sein kleiner Bruder Issa und zu guter Letzt die Drillinge Leonora Ferchichi (3), Naima (3) und Amaya (3). Heute lebt Montry wie auch seine Familie in Dubai – jedoch hat er gemeinsam mit seiner Freundin Yasmine ein eigenes Haus.

Getty Images Bushido, Rapper

Instagram / montrryy Montry mit seinem Vater Pravit Anantapongse, Mai 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Montry Anantapongse und seine sieben Geschwister

