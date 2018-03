Anne Wünsche (25) flippt aus. Aber was ist passiert? In ihrem aktuellen Facebook-Clip wendet sich die Schauspielerin jetzt an diejenigen, die sie wegen ihres Aussehens kritisieren. "Anne, du siehst so fertig aus und so müde, bist du krank? Ist irgendwas passiert? Oh, nein. Warum siehst du so fertig aus?", imitiert sie die Hater. Anne hat nämlich ein Bild gepostet, auf dem sie anders rüberkommt als sonst. "Ich habe keine Wimpern drauf", schimpft sie und klärt damit die Situation endgültig auf.



