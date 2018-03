Am 30. November 2013 erreichte die schreckliche Nachricht von Paul Walkers (✝40) Tod die Öffentlichkeit. An diesem Tag verstarb der Schauspieler bei einem Autounfall. In seiner Rolle als Brian O'Connor in den Fast & Furious-Filmen bleibt er bis heute unvergessen. Mit dem Song "See You Again" lieferte Wiz Khalifa (29) die passende Hymne für Paul. Dieses musikalische Glanzstück kommt auch bei den Fans super an. Auf YouTube ist "See You Again" mit rund 2,9 Milliarden Aufrufen jetzt das meistgeklickte Video aller Zeiten!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de