Paul Walkers Tochter ist nun auch Teil von "Fast & Furious"

Meadow Walker (26), Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (✝40), hält das Andenken ihres Vaters lebendig. Zehn Jahre nach seinem tragischen Tod im Jahr 2013 ist die inzwischen 26-Jährige zu einem strahlenden Mitglied der Fast & Furious-Familie geworden. Wie E!News berichtete, glänzte sie bei der Premiere des neuesten Teils der Filmreihe, "Fast X", in Rom nicht nur auf dem roten Teppich – sie feierte mit dieser Rolle außerdem ihr Debüt in der erfolgreichen "Fast & Furious"-Reihe, in der Paul eine Hauptrolle spielte.

Ihr Auftritt wurde von der gesamten Besetzung und Crew herzlich begrüßt. Ihr Patenonkel Vin Diesel (57), der sie bei ihrer Hochzeit im Jahr 2021 zum Altar führte, zeigte sich besonders stolz: "Ich glaube, Paul lächelt über ihre Performance", verriet er E! News. Auch Jordana Brewster (44), die in der Filmreihe die Mia spielt, äußerte sich begeistert: "Meadow hat so viel Anmut und setzt das Vermächtnis ihres Vaters auf so schöne Weise fort." Meadow selbst teilte ihre Emotionen: "Von meiner Fast-Familie umgeben zu sein ist für mich super aufregend und mein Vater wäre erstaunt, dass das passiert."

Paul Walkers jüngerer Bruder Cody Walker (36) sprach ebenfalls über die tiefe Bindung zwischen Meadow und ihrem Vater. "Sie war sein ganzer Stolz, sein kleines Mädchen", erzählte Cody gegenüber E!News anlässlich von Pauls 50. Geburtstag im letzten Jahr. Paul Walker starb 2013 bei einem Autounfall. Seine Tochter, die damals 14 Jahre alt war, fühlt bis heute eine enge Verbindung zu ihm. "Die Zahlen Vier und Sieben sind die Lieblingszahlen meines Vaters", erklärte sie. "Immer wenn ich an etwas zweifle oder mit jemandem im Streit bin, sehe ich überall die Vier und die Sieben. So weiß ich immer, dass er bei mir ist."

Getty Images Meadow Walker und Vin Diesel im Mai 2023

Getty Images Gedenkstätte für Paul Walker

