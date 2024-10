Wiz Khalifa wird wegen Cannabiskonsums in Rumänien angeklagt

Rapper Wiz Khalifa (37) wird von den rumänischen Behörden angeklagt, da er während seines Auftritts auf dem "Beach, Please!"-Festival in Costinești auf der Bühne einen Joint geraucht hat. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Cameron Thomaz, ist bekannt dafür, den Konsum auch während seiner Auftritte zu zelebrieren, hatte aber wohl nicht mehr auf dem Schirm, dass Cannabis in Rumänien allgemein verboten ist. So wurde er im Juli noch auf der Bühne festgenommen, durfte sein Set zuvor aber noch zu Ende spielen. Laut Page Six bestätigte nun die rumänische Organisation zur Bekämpfung organisierter Kriminalität, DIICOT, dass die Untersuchungen abgeschlossen seien und die Anklage am 15. Oktober dem Gericht übergeben wurde.

In der offiziellen Pressemitteilung hieß es, dass die Fahnder bei Wiz insgesamt 18,53 Gramm Cannabis und einen fertig gedrehten Joint sicherstellen konnten. Nach seiner Verhaftung und der anschließenden Freilassung entschuldigte sich der "Black and Yellow"-Interpret über die Plattform X bei den rumänischen Behörden und betonte, er habe nicht aus Respektlosigkeit gehandelt. Er schrieb außerdem: "Die Show gestern Abend war großartig. [...] Ich werde bald zurück sein, aber nächstes Mal ohne Marihuana auf der Bühne."

Abseits der Schlagzeilen ist Wiz stolzer Vater von zwei Kindern: dem elfjährigen Sebastian, den er mit seiner Ex-Frau Amber Rose (41) hat, und der erst drei Monate alten Kaydence mit seiner jetzigen Freundin Aimee Aguilar. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach der Rapper Anfang des Jahres offen über seine Gewohnheiten und wie diese den Familienalltag beeinflussen. So erzählte er, dass er häufig high zu Elternabenden in der Schule seines Sohnes erscheine und die Lehrer dies von ihm sogar erwarteten. "Sie wissen, was Sache ist", erklärte er schmunzelnd.

Getty Images Wiz Khalifa im Februar 2020

Getty Images Rapper Wiz Khalifa mit seinem Sohn Sebastian Taylor Thomaz und Amber Rose

