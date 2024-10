Charlie Puth weinte total emotional beim Eheversprechen

Der Sänger Charlie Puth (32) hat am 7. September 2024 seiner Verlobten Brooke Sansone das Jawort gegeben. Auch das Ehegelübde durfte an dem besonderen Tag nicht fehlen. Obwohl der "Attention"-Interpret seine emotionale Rede sorgfältig vorbereitet und sogar mehrfach geübt hatte, überwältigten ihn bei der Trauung die Gefühle, sodass er beim Vortragen zitterte und weinte. "Meine Glücksgefühle haben mich übermannt", erklärte er offen im Gespräch mit People.

Der 32-Jährige hatte seine Gelübde in Reimform verfasst und war überzeugt, sie souverän vortragen zu können. "Ich dachte, ich würde wie Barack Obama (63) klingen, wenn er eine Rede hält", scherzte Charlie weiter. Ursprünglich hatte das Paar geplant, am Vorabend eine Willkommensfeier in einem Restaurant zu veranstalten, doch die Pläne änderten sich kurzfristig. Stattdessen luden sie ihre Gäste in ihr eigenes Zuhause ein, was der Feier eine noch persönlichere Note verlieh. "Es war unendlich viel spezieller", betonte der Sänger und schwärmte von der Entscheidung.

Charlie und Brooke kennen sich seit ihrer Kindheit, ihre Familien sind eng miteinander verbunden. Auf seinem Instagram-Account teilte Charlie bewegende Aufnahmen der Hochzeit, einschließlich Auszügen seiner emotionalen Gelübde. "Heute stehe ich vor dir, Brooke, und mir wird bewusst, dass dies der glücklichste Moment in meinen 32 Lebensjahren ist", schrieb er unter anderem.

Getty Images Collage: Charlie Puth und Brooke Sansone

Getty Images Charlie Puth bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

