Charlie Puth kündigt neues Album für 2025 an

Charlie Puth (33) hat seinen Fans eine klare Ansage gemacht. Im kommenden Jahr wird ein neues Album von ihm erscheinen. Der Sänger sprach während einer Fragerunde bei TikTok über seine Pläne für 2025. "Anfang nächsten Jahres kommt mein neues Album", erklärte er in einem geteilten Video. Der Musiker, dessen letztes Album mit dem schlichten Titel "Charlie" 2022 erschien, fügte mit einem Augenzwinkern hinzu, dass er diesmal keine mehrjährige Pause einlegen werde. "Ich bin vertraglich dazu verpflichtet, nächstes Jahr etwas zu veröffentlichen", scherzte der "Attention"-Interpret.

In einem Instagram-Story-Post vom 23. Dezember präzisierte er seine Aussage jedoch und schrieb: "Leute, das war ein Scherz. Ich veröffentliche dieses Album, weil ich wirklich begeistert bin von dem, woran ich gearbeitet habe. Niemand zwingt mich dazu." Fans können sich demnach auf neue Musik freuen, nachdem Charlie dieses Jahr mit den Singles "Hero" und "December 25" überzeugt hatte. Der emotionale Track "Hero", der im Mai veröffentlicht wurde, entstand laut Charlies Aussage in einer schwierigen persönlichen Phase. "Es handelt davon, jemanden, den man liebt, leiden zu sehen und ihm nicht helfen zu können", schrieb er. "December 25" ist laut Charlie spontan im Studio entstanden und war als Geschenk an seine Fans gedacht.

Privat läuft es für den "One Call Away"-Sänger ebenfalls rund. Im Herbst dieses Jahres heiratete Charlie seine langjährige Partnerin Brooke Sansone. Das Paar hatte im Sommer 2023 seine Verlobung bekannt gegeben. Über die Beziehung selbst spricht der Musiker nur selten öffentlich, doch laut Insidern soll das Paar ein sehr glückliches und harmonisches Leben führen. Fans des Sängers können sich in jedem Fall auf einen musikalisch aufregenden Start ins neue Jahr freuen.

Getty Images Sänger Charlie Puth

Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone

