Seit fast neun Monaten sind Model Betty Taube-Günter (22) und Fußball-Star Koray Günter (22) unter der Haube. Zum ersten Mal sprach sie nun mit Promiflash über die standesamtliche Trauung im vergangenen November: "Also, traditionell türkisch, aber auch deutsch. Das war total lustig, weil unsere Familien so unterschiedlich sind. Aber die haben sich total schnell angefreundet und wir hatten alle mega die Party!", freute sich die 22-Jährige und meinte stolz: "Meine Freundinnen sagten, sie wissen gar nicht, wie sie das toppen sollen." Die kirchliche Zeremonie wird in einem oder zwei Jahren stattfinden. Wie die ablaufen soll, wisse Betty schon ganz genau.



