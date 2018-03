Die Trauer sitzt tief! Rockstar Chester Bennington (✝41) hat gestern in den eigenen vier Wänden in Los Angeles Selbstmord begangen. Eine Haushälterin habe den sechsfachen Vater am Donnerstagmorgen leblos aufgefunden, wie TMZ berichtete. Einer von Chesters Linkin Park-Bandkollegen wollte den 41-Jährigen gerade für ein Fotoshooting für die geplante Tour abholen. Als er auf dem Anwesen in Palos Verdes Estates eintraf, brach eine Welt zusammen.



