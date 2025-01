Linkin Park tritt angeblich beim CL-Finale in München auf

Es wäre ein weiterer Meilenstein nach ihrem Comeback: Die populäre US-Rockband Linkin Park soll angeblich die Halbzeitshow des Champions-League-Finales am 31. Mai 2025 in der Münchner Allianz Arena übernehmen. Das berichtet die britische Zeitung The Sun unter Berufung auf einen Insider. Eine offizielle Bestätigung seitens der Band gibt es zwar noch nicht, doch der Insider verrät: "Die Band hat den Vertrag unterschrieben."

Nach dem tragischen Tod des Sängers Chester Bennington (✝41) im Jahr 2017 meldete sich Linkin Park erst im vergangenen Jahr mit ihrer neuen Frontfrau Emily Armstrong zurück auf den Bühnen der Welt. Mit dem Album "From Zero" und dem Hit "The Emptiness Machine" gelang der Gruppe eine triumphale Rückkehr. Erst im Herbst 2024 hatte die Band bei einem großen Konzert in der Londoner O2 Arena für Begeisterung gesorgt. Wie der Insider gegenüber The Sun erklärte, füge sich der Auftritt beim Champions-League-Finale nahtlos in die Welttournee der Band ein, die sie ab Juni auch nach Deutschland führt, unter anderem nach Berlin, Hannover und Frankfurt.

Linkin Park würde sich mit einem Auftritt bei der prestigeträchtigen Sportveranstaltung in eine Reihe berühmter Künstler einreihen. Stars wie Lenny Kravitz (60), Imagine Dragons oder Dua Lipa (29) traten dort bereits auf. Fans weltweit warten gespannt auf die endgültige Bestätigung des spektakulären Auftritts in München.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Bourdon, Mike Shinoda und Brad Delson bei den American Music Awards 2017

Anzeige Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Linkin Park bei den American Music Awards in Los Angeles 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige

Würdet ihr einen Auftritt der US-Rockband beim Champions-League-Finale feiern? Absolut! Das wäre der Wahnsinn. Eher nicht! Ich bevorzuge andere Musiker. Ergebnis anzeigen