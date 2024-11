Bob Bryar erwähnte Chester Bennington in einem Post vor Tod

Die Musikwelt trauert um Bob Bryar, den ehemaligen Schlagzeuger von My Chemical Romance, der vergangene Woche im Alter von 44 Jahren tot in seinem Haus in Tennessee aufgefunden wurde. Berichten zufolge war die Leiche des Musikers bereits stark verwest, als sie entdeckt wurde. Bob war zuletzt am 4. November in der Öffentlichkeit gesehen worden. Vor seinem Tod hatte er auf seinem Social-Media-Account bewegende Worte für den verstorbenen Linkin-Park-Frontmann Chester Bennington (✝41), der 2017 Selbstmord begangen hatte, geteilt.

In einem seiner letzten Beiträge lobte Bob die neue Sängerin von Linkin Park, Emily Armstrong, und drückte auf der Plattform X seine Überzeugung aus, dass sie Chester stolz machen würde. Trotz Kritik und Gegenwind sei sie die perfekte Wahl für die Band. Seine Unterstützung drückte Bob in liebevollen Worten aus: "Emily Armstrong rockt und macht Chester stolz. Sie war die perfekte Wahl." Nach diesem Beitrag wurden außerdem politische Kommentare von ihm veröffentlicht, bevor er sich am Wahltag scheinbar plötzlich zurückzog. Wie TMZ berichtete, wird sein Tod derzeit von den Behörden untersucht, obwohl kein Fremdeinwirken vermutet wird.

Bob Bryar war bekannt als Schlagzeuger der Rockband My Chemical Romance, der er 2004 beitrat. Seine Karriere mit der Band war geprägt von Erfolgen, aber auch gesundheitlichen Rückschlägen. Eine Handgelenksverletzung zwang ihn 2007, seinen Platz als Schlagzeuger aufzugeben, während er die Band weiterhin mit Pyrotechnik und Spezialeffekten auf ihren Touren unterstützte. Bob verließ die Band im Jahr 2010 und wandte sich später der Immobilienbranche zu, während er sporadisch hinter den Kulissen der Musikindustrie arbeitete. Sein Tod stellt einen tragischen Verlust für seine Fans und die Musikwelt dar, die erneut einen talentierten Musiker verloren hat.

Getty Images Chester Bennington

Getty Images Die Band My Chemical Romance im August 2009