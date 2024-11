Linkin Park kündigen vier Deutschland-Konzerte für 2025 an

Linkin Parks Welt-Tournee geht im Jahr 2025 weiter. Fans weltweit fiebern darauf hin, die Band endlich mal wieder auf der Bühne zu erleben. Auf Instagram veröffentlichte die Gruppe ihre offiziellen Konzerttermine für die anstehende Tour. Daraus geht hervor, dass die "Numb"-Stars gleich viermal in Deutschland auftreten werden. Neben der Hauptstadt Berlin gibt es die Möglichkeit, die Kult-Band in Hannover, Frankfurt und Düsseldorf live zu sehen.

Für die Musikgruppe rund um Mike Shinoda, Dave Farrell, Brad Delson (46), Joe Hahn und die Neuzugänge Emily Armstrong sowie Colin Brittain ist es die erste große Tour seit der neuen Zusammensetzung. Im vergangenen Sommer stellte die Kombo aber bereits bei ein paar Konzerten, unter anderem in Hamburg, unter Beweis, dass sie es immer noch drauf hat. Wieder auf Tour zu sein, sei für die Mitglieder "unglaublich", verriet Mike im Gespräch mit Billboard. "Die Unterstützung der Fans ist überwältigend und wir sind bereit, diese Energie noch weiter in die Welt zu tragen. 'From Zero' ist ein neues Kapitel für uns und wir freuen uns darauf, es mit allen in einem größeren Rahmen zu teilen", schwärmte der Rapper.

Nach dem tragischen Tod des Frontsängers Chester Bennington (✝41) im Jahr 2017 wurde es für eine Weile ruhig um die Gruppe. Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde über ein mögliches Linkin Park-Comeback spekuliert, bevor sie im August ihr großes Geheimnis lüfteten und die Tour ankündigten. Die neue Leadstimme war für alle Fans eine große Überraschung – mit Emily haben sie sich das erste Mal ein weibliches Mitglied in die Band geholt. Der Kurswechsel tat der Freude der Fans aber keinen Abbruch – in nur 30 Minuten waren die Tickets für die sechs Shows in 2024 ausverkauft.

Getty Images Rob Bourdon, Mike Shinoda und Brad Delson bei den American Music Awards 2017

Getty Images Emily Armstrong im September 2024 in New York

