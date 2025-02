Chester Benningtons (†41) Kind outet sich als Transgender

Draven Bennington hat am Valentinstag auf Instagram ein bewegendes Statement veröffentlicht. Dabei outete sich der Nachwuchs des verstorbenen Linkin Park-Sängers Chester Bennington (✝41) und dessen Ex-Frau Samantha Bennington als Transgender. Dravens Pronomen seien "sie/ihr". Das Musiktalent sprach dabei offen über den Weg zur Selbstfindung. Bereits seit August des vergangenen Jahres befindet sich Draven im Prozess der Transition und hat dabei eine Hormonersatztherapie begonnen. Sie bezeichnet diese Entscheidung als den besten Schritt ihres Lebens und betont, wie wichtig es sei, authentisch zu leben.

In dem emotionalen Post schreibt Draven über den inneren Kampf, den sie viele Jahre lang ausgefochten habe. "Ich habe lange versucht, jemand zu sein, der ich innerlich nicht war", erklärte sie und schilderte, wie schwer es gewesen sei, ihre wahre Identität zu verleugnen. Erst im vergangenen Jahr habe sie den Mut gefunden, diesen Weg zu gehen. Ein besonderer Dank galt ihrer Familie und ihren Freunden, die sie während dieser Zeit vorbehaltlos unterstützten. Dabei hob sie vor allem die Rolle ihrer Mutter hervor, die ihr in jeder Hinsicht zur Seite stand. Mit den Worten "Liebe ist Liebe" schloss Draven ihren Beitrag und bedankte sich bei all jenen, die sie bestärken und respektieren.

Draven ist eines von sechs Kindern von Chester, der 2017 tragisch verstarb. Mit ihrer Mutter Samantha verbindet sie eine besonders enge Beziehung, da diese auch nach der Scheidung von Chester stets ihre Ansprechpartnerin war. Der Rockmusiker selbst hatte sich zu Lebzeiten als engagierter Vater gezeigt, der großen Wert darauf legte, seine Kinder in ihrer Individualität zu fördern. Mit ihrem Outing als Transgender führt sie nun das Konzept ihres Vaters weiter, der stets dafür stand, offen über persönliche Themen zu sprechen.

Getty Images Samantha Bennington mit ihrem Kind Draven, November 2023

Getty Images Chester Bennington, Sänger

