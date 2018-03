Wow, was für eine Hammer-Figur. Eigentlich verhüllt Kris Jenner (61) ihren Körper zumeist in teure Designerfummel und überlässt das freizügige Posieren lieber ihren Töchtern Kim (36), Khloe (33) und Co. Doch jetzt bewies das Familienoberhaupt, dass sie ihren Sprösslingen in absolut nichts nachsteht – mit einem heißen Bikini-Selfie. Und DIE soll wirklich 61 Jahre alt sein?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de