Ein bewegender Tag für die Wollnys: Ein Teil der TV-Familie befindet sich gerade im Urlaub in der Türkei, wo Mama Silvia (52) vor acht Jahren zusammengebrochen war und fast gestorben wäre. Seitdem feiern die Wollnys an diesem Tag Silvias "zweiten Geburtstag". Tochter Sylvana kann nicht dabei sein, doch ihre Schwester Sarafina (22) richtet eine bewegende Botschaft aus: "Liebe Mama, heute vor acht Jahren hätten wir dich fast verloren. Es war der schlimmste Tag. Wir sind so dankbar, dass wir eine zweite Chance mit dir bekommen haben."



