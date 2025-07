"Fast 15 Jahre": Sarafina Wollny teilt altes Pärchenfoto

Sarafina Wollny (30) und ihr Mann Peter Wollny (32) feiern fast 15 Jahre Liebe und teilen diesen besonderen Meilenstein mit ihren Fans. Auf Instagram postet die Tochter von Silvia Wollny (60) ein Erinnerungsfoto, das romantischer kaum sein könnte: Darauf zu sehen ist das Paar, das sich innig küsst. Der Moment stammt aus der Zeit ihrer Verlobung vor 13 Jahren, wie Sarafina in ihrem Beitrag verrät. Als Begleitung zu dem Schnappschuss richtet sie rührende Worte an ihren Mann: "Fast 15 Jahre Seite an Seite. Hand in Hand durch alle Kapitel des Lebens. Was wir in all dieser Zeit gemeinsam erlebt haben, passt in kein einziges Bild – aber es steckt in jedem Lächeln, jedem Blick, jedem Moment."

In ihrer Nachricht blickt Sarafina auf die gemeinsame Zeit zurück, die sie nicht nur als Paar, sondern auch als Familie geprägt hat. Ihre drei Kinder seien laut ihr "das größte Glück und der ganze Stolz" des Ehepaares, ein "Spiegel ihrer Liebe". Die Reality-TV-Bekanntheit drückt zudem ihre Dankbarkeit darüber aus, mit Peter all diese Momente teilen zu dürfen. "Krass, wie schnell die Zeit vergeht... und wie tief die Liebe bleibt. Ich liebe dich. Wir – für immer", schreibt sie weiter und lässt keinen Zweifel daran, wie stark die Bindung der beiden ist.

Vor drei Monaten zeigte die Familie ihr starkes Band auf Loredana Wollnys Hochzeit. Natürlich ließen es sich Sarafina, Peter und die Kinder nicht nehmen, an diesem besonderen Tag dabei zu sein. Besonders ins Auge stach der roséfarbene Partnerlook von Sarafina und Töchterchen Hope Angel. Die Jungs zeigten sich – ganz wie ihr Papa – im schicken schwarzen Anzug. Mit ihrem eleganten Auftritt begeisterte die kleine Familie nicht nur die Hochzeitsgäste, sondern auch die Fans im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Peter Wollny und ihre Kinder, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny aud der Hochzeit von Loredana. April 2025